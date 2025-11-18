VitaDAO מחיר היום

מחיר VitaDAO (VITA) בזמן אמת היום הוא $ 0.5521, עם שינוי של 3.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VITA ל USD הוא $ 0.5521 לכל VITA.

VitaDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,286,615, עם היצע במחזור של 25.88M VITA. ב‑24 השעות האחרונות, VITA סחר בין $ 0.542698 (נמוך) ל $ 0.57447 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, VITA נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו -23.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VitaDAO (VITA) מידע שוק

שווי שוק $ 14.29M$ 14.29M $ 14.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.51M$ 15.51M $ 15.51M אספקת מחזור 25.88M 25.88M 25.88M אספקה כוללת 28,090,431.82109484 28,090,431.82109484 28,090,431.82109484

שווי השוק הנוכחי של VitaDAO הוא $ 14.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VITA הוא 25.88M, עם היצע כולל של 28090431.82109484. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.51M.