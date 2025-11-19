Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר (USD)

קבל Umbrella Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה UMB יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות UMB

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Umbrella Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Umbrella Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Umbrella Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000131 בשנת 2025. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Umbrella Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000138 בשנת 2026. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של UMB הוא $ 0.000145 עם 10.25% שיעור צמיחה. Umbrella Network (UMB) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של UMB הוא $ 0.000152 עם 15.76% שיעור צמיחה. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של UMB הוא $ 0.000160 עם 21.55% שיעור צמיחה. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של UMB הוא $ 0.000168 עם 27.63% שיעור צמיחה. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Umbrella Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000274. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Umbrella Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000446. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000131 0.00%

2026 $ 0.000138 5.00%

2027 $ 0.000145 10.25%

2028 $ 0.000152 15.76%

2029 $ 0.000160 21.55%

2030 $ 0.000168 27.63%

2031 $ 0.000176 34.01%

2032 $ 0.000185 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000194 47.75%

2034 $ 0.000204 55.13%

2035 $ 0.000214 62.89%

2036 $ 0.000225 71.03%

2037 $ 0.000236 79.59%

2038 $ 0.000248 88.56%

2039 $ 0.000261 97.99%

2040 $ 0.000274 107.89% הצג עוד לטווח קצר Umbrella Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000131 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000131 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000131 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000132 0.41% Umbrella Network (UMB) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורUMBב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000131 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Umbrella Network (UMB) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורUMB , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000131 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Umbrella Network (UMB) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורUMB , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000131 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Umbrella Network (UMB) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורUMB הוא $0.000132 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Umbrella Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K אספקת מחזור 429.02M 429.02M 429.02M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר UMB העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, UMB יש כמות במעגל של 429.02M ושווי שוק כולל של $ 56.61K. צפה UMB במחיר חי

Umbrella Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בUmbrella Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלUmbrella Network הוא 0.000131USD. היצע במחזור של Umbrella Network(UMB) הוא 429.02M UMB , מה שמעניק לו שווי שוק של $56,605 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 5.13% $ 0 $ 0.000238 $ 0.000122

7 ימים -37.92% $ -0.000050 $ 0.000256 $ 0.000123

30 ימים -50.09% $ -0.000066 $ 0.000256 $ 0.000123 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Umbrella Network הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 5.13% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Umbrella Network נסחר בשיא של $0.000256 ושפל של $0.000123 . נרשם שינוי במחיר של -37.92% . מגמה אחרונה זו מציגה אתUMB הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Umbrella Network חווה -50.09% שינוי, המשקף בערך $-0.000066 לערכו. זה מצביע על כך ש UMB עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Umbrella Network (UMB) מודול חיזוי מחיר עובד? Umbrella Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של UMBעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךUmbrella Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של UMB , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Umbrella Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלUMB . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלUMB כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Umbrella Network.

מדוע UMB חיזוי מחירים חשוב?

UMB תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם UMB כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, UMB ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של UMB בחודש הבא? על פי Umbrella Network (UMB) כלי תחזית המחירים, המחיר UMB הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 UMB בשנת 2026? המחיר של 1 Umbrella Network (UMB) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, UMB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של UMB בשנת 2027? Umbrella Network (UMB) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 UMB עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של UMB בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Umbrella Network (UMB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של UMB בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Umbrella Network (UMB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 UMB בשנת 2030? המחיר של 1 Umbrella Network (UMB) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, UMB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי UMB תחזית המחיר בשנת 2040? Umbrella Network (UMB) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 UMB עד שנת 2040. הירשם עכשיו