TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר (USD)

קבל TOP HAT תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TOPHAT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של TOP HAT
*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

TOP HAT חיזוי מחיר
TOP HAT תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, TOP HAT ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001190 בשנת 2025.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, TOP HAT ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001249 בשנת 2026.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TOPHAT הוא $ 0.001311 עם 10.25% שיעור צמיחה.

TOP HAT (TOPHAT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TOPHAT הוא $ 0.001377 עם 15.76% שיעור צמיחה.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TOPHAT הוא $ 0.001446 עם 21.55% שיעור צמיחה.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TOPHAT הוא $ 0.001518 עם 27.63% שיעור צמיחה.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של TOP HAT עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002473.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של TOP HAT עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004029.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.001190
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001249
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001311
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001377
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001446
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001518
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001594
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001674
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.001758
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001846
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001938
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002035
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002137
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002243
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002356
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002473
    107.89%
לטווח קצר TOP HAT תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.001190
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.001190
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.001191
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.001194
    0.41%
TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורTOPHATב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.001190. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTOPHAT , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001190. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTOPHAT , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001191. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

TOP HAT (TOPHAT) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTOPHAT הוא $0.001194. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית TOP HAT

--
----

--

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

963.09M
963.09M 963.09M

--
----

--

המחיר TOPHAT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, TOPHAT יש כמות במעגל של 963.09M ושווי שוק כולל של $ 1.15M.

TOP HAT מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTOP HATדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTOP HAT הוא 0.001190USD. היצע במחזור של TOP HAT(TOPHAT) הוא963.09M TOPHAT , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,147,127.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -3.48%
    $ 0
    $ 0.001232
    $ 0.001094
  • 7 ימים
    -20.53%
    $ -0.000244
    $ 0.001593
    $ 0.001094
  • 30 ימים
    -15.36%
    $ -0.000182
    $ 0.001593
    $ 0.001094
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,TOP HAT הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת-3.48% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,TOP HAT נסחר בשיא של $0.001593 ושפל של $0.001094. נרשם שינוי במחיר של-20.53%. מגמה אחרונה זו מציגה אתTOPHAT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,TOP HAT חווה -15.36%שינוי, המשקף בערך $-0.000182 לערכו. זה מצביע על כך ש TOPHAT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך TOP HAT (TOPHAT) מודול חיזוי מחיר עובד?

TOP HAT מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TOPHATעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTOP HAT לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TOPHAT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של TOP HAT. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTOPHAT .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTOPHAT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של TOP HAT.

מדוע TOPHAT חיזוי מחירים חשוב?

TOPHAT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם TOPHAT כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, TOPHAT ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של TOPHAT בחודש הבא?
על פי TOP HAT (TOPHAT) כלי תחזית המחירים, המחיר TOPHAT הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 TOPHAT בשנת 2026?
המחיר של 1 TOP HAT (TOPHAT) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, TOPHAT יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של TOPHAT בשנת 2027?
TOP HAT (TOPHAT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TOPHAT עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של TOPHAT בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, TOP HAT (TOPHAT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של TOPHAT בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, TOP HAT (TOPHAT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 TOPHAT בשנת 2030?
המחיר של 1 TOP HAT (TOPHAT) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, TOPHAT יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי TOPHAT תחזית המחיר בשנת 2040?
TOP HAT (TOPHAT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TOPHAT עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:13:11 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.