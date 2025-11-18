TOP HAT מחיר היום

מחיר TOP HAT (TOPHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00119327, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOPHAT ל USD הוא $ 0.00119327 לכל TOPHAT.

TOP HAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,144,870, עם היצע במחזור של 963.09M TOPHAT. ב‑24 השעות האחרונות, TOPHAT סחר בין $ 0.00109422 (נמוך) ל $ 0.00127275 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00297249, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00088006.

ביצועים לטווח קצר, TOPHAT נע ב +2.50% בשעה האחרונה ו -24.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TOP HAT (TOPHAT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של TOP HAT הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPHAT הוא 963.09M, עם היצע כולל של 963094445.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.