קבל Patience Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PATIENCE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Patience Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Patience Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Patience Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.68 בשנת 2025. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Patience Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.8640 בשנת 2026. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PATIENCE הוא $ 4.0572 עם 10.25% שיעור צמיחה. Patience Token (PATIENCE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PATIENCE הוא $ 4.2600 עם 15.76% שיעור צמיחה. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PATIENCE הוא $ 4.4730 עם 21.55% שיעור צמיחה. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PATIENCE הוא $ 4.6967 עם 27.63% שיעור צמיחה. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Patience Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 7.6504. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Patience Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 12.4617. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 3.68 0.00%

2026 $ 3.8640 5.00%

2027 $ 4.0572 10.25%

2028 $ 4.2600 15.76%

2029 $ 4.4730 21.55%

2030 $ 4.6967 27.63%

2031 $ 4.9315 34.01%

2032 $ 5.1781 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 5.4370 47.75%

2034 $ 5.7088 55.13%

2035 $ 5.9943 62.89%

2036 $ 6.2940 71.03%

2037 $ 6.6087 79.59%

2038 $ 6.9391 88.56%

2039 $ 7.2861 97.99%

2040 $ 7.6504 107.89% הצג עוד לטווח קצר Patience Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 3.68 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 3.6805 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 3.6835 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 3.6951 0.41% Patience Token (PATIENCE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPATIENCEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $3.68 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPATIENCE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $3.6805 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPATIENCE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $3.6835 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPATIENCE הוא $3.6951 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Patience Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M אספקת מחזור 1.63M 1.63M 1.63M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PATIENCE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PATIENCE יש כמות במעגל של 1.63M ושווי שוק כולל של $ 6.04M. צפה PATIENCE במחיר חי

Patience Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPatience Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPatience Token הוא 3.68USD. היצע במחזור של Patience Token(PATIENCE) הוא 1.63M PATIENCE , מה שמעניק לו שווי שוק של $6,039,422 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -5.45% $ -0.212453 $ 3.9 $ 3.58

7 ימים -10.61% $ -0.390451 $ 4.2360 $ 3.2656

30 ימים 13.15% $ 0.483904 $ 4.2360 $ 3.2656 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Patience Token הראה תנועת מחירים של $-0.212453 , המשקפת -5.45% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Patience Token נסחר בשיא של $4.2360 ושפל של $3.2656 . נרשם שינוי במחיר של -10.61% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPATIENCE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Patience Token חווה 13.15% שינוי, המשקף בערך $0.483904 לערכו. זה מצביע על כך ש PATIENCE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Patience Token (PATIENCE) מודול חיזוי מחיר עובד? Patience Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PATIENCEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPatience Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PATIENCE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Patience Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPATIENCE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPATIENCE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Patience Token.

מדוע PATIENCE חיזוי מחירים חשוב?

PATIENCE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PATIENCE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PATIENCE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PATIENCE בחודש הבא? על פי Patience Token (PATIENCE) כלי תחזית המחירים, המחיר PATIENCE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PATIENCE בשנת 2026? המחיר של 1 Patience Token (PATIENCE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PATIENCE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PATIENCE בשנת 2027? Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PATIENCE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PATIENCE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PATIENCE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PATIENCE בשנת 2030? המחיר של 1 Patience Token (PATIENCE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PATIENCE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PATIENCE תחזית המחיר בשנת 2040? Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PATIENCE עד שנת 2040.