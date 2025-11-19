Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר (USD)

קבל Patience Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PATIENCE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Patience Token
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Patience Token חיזוי מחיר



USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Patience Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Patience Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.68 בשנת 2025.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Patience Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.8640 בשנת 2026.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PATIENCE הוא $ 4.0572 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Patience Token (PATIENCE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PATIENCE הוא $ 4.2600 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PATIENCE הוא $ 4.4730 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PATIENCE הוא $ 4.6967 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Patience Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 7.6504.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Patience Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 12.4617.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 3.68
    0.00%
  • 2026
    $ 3.8640
    5.00%
  • 2027
    $ 4.0572
    10.25%
  • 2028
    $ 4.2600
    15.76%
  • 2029
    $ 4.4730
    21.55%
  • 2030
    $ 4.6967
    27.63%
  • 2031
    $ 4.9315
    34.01%
  • 2032
    $ 5.1781
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 5.4370
    47.75%
  • 2034
    $ 5.7088
    55.13%
  • 2035
    $ 5.9943
    62.89%
  • 2036
    $ 6.2940
    71.03%
  • 2037
    $ 6.6087
    79.59%
  • 2038
    $ 6.9391
    88.56%
  • 2039
    $ 7.2861
    97.99%
  • 2040
    $ 7.6504
    107.89%
לטווח קצר Patience Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 3.68
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 3.6805
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 3.6835
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 3.6951
    0.41%
Patience Token (PATIENCE) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורPATIENCEב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $3.68. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPATIENCE , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $3.6805. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPATIENCE , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $3.6835. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Patience Token (PATIENCE) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPATIENCE הוא $3.6951. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Patience Token






$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

1.63M
1.63M 1.63M






המחיר PATIENCE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, PATIENCE יש כמות במעגל של 1.63M ושווי שוק כולל של $ 6.04M.

Patience Token מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPatience Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPatience Token הוא 3.68USD. היצע במחזור של Patience Token(PATIENCE) הוא1.63M PATIENCE , מה שמעניק לו שווי שוק של $6,039,422.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -5.45%
    $ -0.212453
    $ 3.9
    $ 3.58
  • 7 ימים
    -10.61%
    $ -0.390451
    $ 4.2360
    $ 3.2656
  • 30 ימים
    13.15%
    $ 0.483904
    $ 4.2360
    $ 3.2656
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Patience Token הראה תנועת מחירים של$-0.212453 , המשקפת-5.45% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Patience Token נסחר בשיא של $4.2360 ושפל של $3.2656. נרשם שינוי במחיר של-10.61%. מגמה אחרונה זו מציגה אתPATIENCE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Patience Token חווה 13.15%שינוי, המשקף בערך $0.483904 לערכו. זה מצביע על כך ש PATIENCE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Patience Token (PATIENCE) מודול חיזוי מחיר עובד?

Patience Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PATIENCEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPatience Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PATIENCE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Patience Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPATIENCE .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPATIENCE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Patience Token.

מדוע PATIENCE חיזוי מחירים חשוב?

PATIENCE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם PATIENCE כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, PATIENCE ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של PATIENCE בחודש הבא?
על פי Patience Token (PATIENCE) כלי תחזית המחירים, המחיר PATIENCE הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 PATIENCE בשנת 2026?
המחיר של 1 Patience Token (PATIENCE) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, PATIENCE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של PATIENCE בשנת 2027?
Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PATIENCE עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של PATIENCE בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של PATIENCE בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 PATIENCE בשנת 2030?
המחיר של 1 Patience Token (PATIENCE) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, PATIENCE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי PATIENCE תחזית המחיר בשנת 2040?
Patience Token (PATIENCE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PATIENCE עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.