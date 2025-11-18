Patience Token מחיר היום

מחיר Patience Token (PATIENCE) בזמן אמת היום הוא $ 3.65, עם שינוי של 9.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PATIENCE ל USD הוא $ 3.65 לכל PATIENCE.

Patience Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,955,547, עם היצע במחזור של 1.63M PATIENCE. ב‑24 השעות האחרונות, PATIENCE סחר בין $ 3.58 (נמוך) ל $ 4.03 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.6, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.94.

ביצועים לטווח קצר, PATIENCE נע ב +1.79% בשעה האחרונה ו -12.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Patience Token (PATIENCE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.36M$ 28.36M $ 28.36M אספקת מחזור 1.63M 1.63M 1.63M אספקה כוללת 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של Patience Token הוא $ 5.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PATIENCE הוא 1.63M, עם היצע כולל של 7777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.36M.