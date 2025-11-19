ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר (USD)

קבל ODIN Tools תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ODIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ODIN Tools % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ODIN Tools תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ODIN Tools ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002210 בשנת 2025. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ODIN Tools ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002321 בשנת 2026. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ODIN הוא $ 0.002437 עם 10.25% שיעור צמיחה. ODIN Tools (ODIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ODIN הוא $ 0.002559 עם 15.76% שיעור צמיחה. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ODIN הוא $ 0.002687 עם 21.55% שיעור צמיחה. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ODIN הוא $ 0.002821 עם 27.63% שיעור צמיחה. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ODIN Tools עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004596. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ODIN Tools עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007487. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002210 0.00%

2026 $ 0.002321 5.00%

2027 $ 0.002437 10.25%

2028 $ 0.002559 15.76%

2029 $ 0.002687 21.55%

2030 $ 0.002821 27.63%

2031 $ 0.002962 34.01%

2032 $ 0.003111 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003266 47.75%

2034 $ 0.003429 55.13%

2035 $ 0.003601 62.89%

2036 $ 0.003781 71.03%

2037 $ 0.003970 79.59%

2038 $ 0.004169 88.56%

2039 $ 0.004377 97.99%

2040 $ 0.004596 107.89% הצג עוד לטווח קצר ODIN Tools תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002210 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002211 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002213 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002220 0.41% ODIN Tools (ODIN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורODINב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002210 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורODIN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002211 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורODIN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002213 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ODIN Tools (ODIN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורODIN הוא $0.002220 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ODIN Tools מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 163.78K$ 163.78K $ 163.78K אספקת מחזור 74.51M 74.51M 74.51M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ODIN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ODIN יש כמות במעגל של 74.51M ושווי שוק כולל של $ 163.78K. צפה ODIN במחיר חי

ODIN Tools מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בODIN Toolsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלODIN Tools הוא 0.002210USD. היצע במחזור של ODIN Tools(ODIN) הוא 74.51M ODIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $163,780 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 12.73% $ 0.000249 $ 0.002211 $ 0.001637

7 ימים -24.21% $ -0.000535 $ 0.003410 $ 0.001652

30 ימים -35.28% $ -0.000780 $ 0.003410 $ 0.001652 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ODIN Tools הראה תנועת מחירים של $0.000249 , המשקפת 12.73% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ODIN Tools נסחר בשיא של $0.003410 ושפל של $0.001652 . נרשם שינוי במחיר של -24.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתODIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ODIN Tools חווה -35.28% שינוי, המשקף בערך $-0.000780 לערכו. זה מצביע על כך ש ODIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך ODIN Tools (ODIN) מודול חיזוי מחיר עובד? ODIN Tools מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ODINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךODIN Tools לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ODIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ODIN Tools. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלODIN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלODIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ODIN Tools.

מדוע ODIN חיזוי מחירים חשוב?

ODIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ODIN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ODIN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ODIN בחודש הבא? על פי ODIN Tools (ODIN) כלי תחזית המחירים, המחיר ODIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ODIN בשנת 2026? המחיר של 1 ODIN Tools (ODIN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ODIN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ODIN בשנת 2027? ODIN Tools (ODIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ODIN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ODIN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ODIN Tools (ODIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ODIN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ODIN Tools (ODIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ODIN בשנת 2030? המחיר של 1 ODIN Tools (ODIN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ODIN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ODIN תחזית המחיר בשנת 2040? ODIN Tools (ODIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ODIN עד שנת 2040.