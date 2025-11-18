מחיר ODIN Tools (ODIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00210007, עם שינוי של 10.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODIN ל USD הוא $ 0.00210007 לכל ODIN.

ODIN Tools כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 156,496, עם היצע במחזור של 74.51M ODIN. ב‑24 השעות האחרונות, ODIN סחר בין $ 0.00163752 (נמוך) ל $ 0.00235366 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00779732, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00163752.

ביצועים לטווח קצר, ODIN נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -30.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ODIN Tools (ODIN) מידע שוק

שווי שוק $ 156.50K$ 156.50K $ 156.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.25K$ 193.25K $ 193.25K אספקת מחזור 74.51M 74.51M 74.51M אספקה כוללת 92,011,779.59257782 92,011,779.59257782 92,011,779.59257782

שווי השוק הנוכחי של ODIN Tools הוא $ 156.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ODIN הוא 74.51M, עם היצע כולל של 92011779.59257782. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.25K.