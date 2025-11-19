KOLS (KOLS) תחזית מחיר (USD)

קבל KOLS תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KOLS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KOLS % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. KOLS תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KOLS ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000161 בשנת 2025. KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KOLS ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000169 בשנת 2026. KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KOLS הוא $ 0.000178 עם 10.25% שיעור צמיחה. KOLS (KOLS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KOLS הוא $ 0.000187 עם 15.76% שיעור צמיחה. KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KOLS הוא $ 0.000196 עם 21.55% שיעור צמיחה. KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KOLS הוא $ 0.000206 עם 27.63% שיעור צמיחה. KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KOLS עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000335. KOLS (KOLS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KOLS עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000547.

2026 $ 0.000169 5.00%

2027 $ 0.000178 10.25%

2028 $ 0.000187 15.76%

2029 $ 0.000196 21.55%

2030 $ 0.000206 27.63%

2031 $ 0.000216 34.01%

2032 $ 0.000227 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000238 47.75%

2034 $ 0.000250 55.13%

2035 $ 0.000263 62.89%

2036 $ 0.000276 71.03%

2037 $ 0.000290 79.59%

2038 $ 0.000304 88.56%

2039 $ 0.000319 97.99%

2040 $ 0.000335 107.89% הצג עוד לטווח קצר KOLS תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000161 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000161 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000161 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000162 0.41% KOLS (KOLS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKOLSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000161 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KOLS (KOLS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKOLS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000161 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KOLS (KOLS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKOLS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000161 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KOLS (KOLS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKOLS הוא $0.000162 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

KOLS מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKOLSדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKOLS הוא 0.000161USD. היצע במחזור של KOLS(KOLS) הוא 999.99M KOLS , מה שמעניק לו שווי שוק של $162,434 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.13% $ 0 $ 0.000162 $ 0.000157

7 ימים -16.59% $ -0.000026 $ 0.000240 $ 0.000152

30 ימים -33.07% $ -0.000053 $ 0.000240 $ 0.000152 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KOLS הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 2.13% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KOLS נסחר בשיא של $0.000240 ושפל של $0.000152 . נרשם שינוי במחיר של -16.59% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKOLS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KOLS חווה -33.07% שינוי, המשקף בערך $-0.000053 לערכו. זה מצביע על כך ש KOLS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך KOLS (KOLS) מודול חיזוי מחיר עובד? KOLS מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KOLSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKOLS לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KOLS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KOLS. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKOLS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKOLS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KOLS.

מדוע KOLS חיזוי מחירים חשוב?

KOLS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

