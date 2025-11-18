KOLS מחיר היום

מחיר KOLS (KOLS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOLS ל USD הוא -- לכל KOLS.

KOLS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 153,120, עם היצע במחזור של 999.99M KOLS. ב‑24 השעות האחרונות, KOLS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KOLS נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KOLS (KOLS) מידע שוק

שווי שוק $ 153.12K$ 153.12K $ 153.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.12K$ 153.12K $ 153.12K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,990,551.010629 999,990,551.010629 999,990,551.010629

