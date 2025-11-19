Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר (USD)

קבל Flyte AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FLYTE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Flyte AI
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Flyte AI חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:30:27 (UTC+8)

Flyte AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Flyte AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000613 בשנת 2025.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Flyte AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000644 בשנת 2026.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FLYTE הוא $ 0.000676 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Flyte AI (FLYTE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FLYTE הוא $ 0.000710 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FLYTE הוא $ 0.000745 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FLYTE הוא $ 0.000783 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Flyte AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001275.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Flyte AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002077.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000613
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000644
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000676
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000710
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000745
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000783
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000822
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000863
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000906
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000951
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000999
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001049
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001101
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001156
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001214
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001275
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Flyte AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000613
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000613
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000614
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000616
    0.41%
Flyte AI (FLYTE) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורFLYTEב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000613. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFLYTE , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000613. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFLYTE , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000614. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Flyte AI (FLYTE) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFLYTE הוא $0.000616. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Flyte AI

--

$ 613.56K
$ 613.56K$ 613.56K

1.00B
1.00B 1.00B

המחיר FLYTE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, FLYTE יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 613.56K.

Flyte AI מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFlyte AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFlyte AI הוא 0.000613USD. היצע במחזור של Flyte AI(FLYTE) הוא1.00B FLYTE , מה שמעניק לו שווי שוק של $613,556.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -10.69%
    $ 0
    $ 0.000691
    $ 0.000517
  • 7 ימים
    -27.84%
    $ -0.000170
    $ 0.000920
    $ 0.000518
  • 30 ימים
    -23.24%
    $ -0.000142
    $ 0.000920
    $ 0.000518
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Flyte AI הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת-10.69% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Flyte AI נסחר בשיא של $0.000920 ושפל של $0.000518. נרשם שינוי במחיר של-27.84%. מגמה אחרונה זו מציגה אתFLYTE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Flyte AI חווה -23.24%שינוי, המשקף בערך $-0.000142 לערכו. זה מצביע על כך ש FLYTE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Flyte AI (FLYTE) מודול חיזוי מחיר עובד?

Flyte AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FLYTEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFlyte AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FLYTE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Flyte AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFLYTE .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFLYTE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Flyte AI.

מדוע FLYTE חיזוי מחירים חשוב?

FLYTE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם FLYTE כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, FLYTE ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של FLYTE בחודש הבא?
על פי Flyte AI (FLYTE) כלי תחזית המחירים, המחיר FLYTE הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 FLYTE בשנת 2026?
המחיר של 1 Flyte AI (FLYTE) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, FLYTE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של FLYTE בשנת 2027?
Flyte AI (FLYTE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FLYTE עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של FLYTE בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Flyte AI (FLYTE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של FLYTE בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Flyte AI (FLYTE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 FLYTE בשנת 2030?
המחיר של 1 Flyte AI (FLYTE) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, FLYTE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי FLYTE תחזית המחיר בשנת 2040?
Flyte AI (FLYTE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FLYTE עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.