Flyte AI מחיר היום

מחיר Flyte AI (FLYTE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLYTE ל USD הוא -- לכל FLYTE.

Flyte AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 641,461, עם היצע במחזור של 1.00B FLYTE. ב‑24 השעות האחרונות, FLYTE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00254651, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLYTE נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -25.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flyte AI (FLYTE) מידע שוק

שווי שוק $ 641.46K$ 641.46K $ 641.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 641.46K$ 641.46K $ 641.46K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flyte AI הוא $ 641.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLYTE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 641.46K.