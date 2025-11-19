Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר (USD)

קבל Flagship by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FYI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Flagship by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Flagship by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Flagship by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004010 בשנת 2025. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Flagship by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004210 בשנת 2026. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FYI הוא $ 0.004421 עם 10.25% שיעור צמיחה. Flagship by Virtuals (FYI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FYI הוא $ 0.004642 עם 15.76% שיעור צמיחה. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FYI הוא $ 0.004874 עם 21.55% שיעור צמיחה. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FYI הוא $ 0.005117 עם 27.63% שיעור צמיחה. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Flagship by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008336. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Flagship by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013579. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004010 0.00%

2026 $ 0.004210 5.00%

2027 $ 0.004421 10.25%

2028 $ 0.004642 15.76%

2029 $ 0.004874 21.55%

2030 $ 0.005117 27.63%

2031 $ 0.005373 34.01%

2032 $ 0.005642 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005924 47.75%

2034 $ 0.006220 55.13%

2035 $ 0.006531 62.89%

2036 $ 0.006858 71.03%

2037 $ 0.007201 79.59%

2038 $ 0.007561 88.56%

2039 $ 0.007939 97.99%

2040 $ 0.008336 107.89% הצג עוד לטווח קצר Flagship by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004010 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004010 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004013 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004026 0.41% Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFYIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004010 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFYI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004010 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFYI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004013 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Flagship by Virtuals (FYI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFYI הוא $0.004026 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Flagship by Virtuals
שווי שוק $ 367.19K
אספקת מחזור 91.40M
המחיר FYI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, FYI יש כמות במעגל של 91.40M ושווי שוק כולל של $ 367.19K.

Flagship by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFlagship by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFlagship by Virtuals הוא 0.004010USD. היצע במחזור של Flagship by Virtuals(FYI) הוא 91.40M FYI , מה שמעניק לו שווי שוק של $367,188 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.30% $ 0.000165 $ 0.004106 $ 0.003693

7 ימים -22.29% $ -0.000893 $ 0.005300 $ 0.003306

30 ימים 21.82% $ 0.000874 $ 0.005300 $ 0.003306 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Flagship by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0.000165 , המשקפת 4.30% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Flagship by Virtuals נסחר בשיא של $0.005300 ושפל של $0.003306 . נרשם שינוי במחיר של -22.29% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFYI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Flagship by Virtuals חווה 21.82% שינוי, המשקף בערך $0.000874 לערכו. זה מצביע על כך ש FYI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Flagship by Virtuals (FYI) מודול חיזוי מחיר עובד? Flagship by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FYIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFlagship by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FYI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Flagship by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFYI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFYI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Flagship by Virtuals.

מדוע FYI חיזוי מחירים חשוב?

FYI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

