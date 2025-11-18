Flagship by Virtuals מחיר היום

מחיר Flagship by Virtuals (FYI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00388268, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FYI ל USD הוא $ 0.00388268 לכל FYI.

Flagship by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 353,312, עם היצע במחזור של 91.00M FYI. ב‑24 השעות האחרונות, FYI סחר בין $ 0.00369389 (נמוך) ל $ 0.004192 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02405088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00218454.

ביצועים לטווח קצר, FYI נע ב +1.34% בשעה האחרונה ו -20.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flagship by Virtuals (FYI) מידע שוק

שווי שוק $ 353.31K$ 353.31K $ 353.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M אספקת מחזור 91.00M 91.00M 91.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flagship by Virtuals הוא $ 353.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FYI הוא 91.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.88M.