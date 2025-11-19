Band (BAND) תחזית מחיר (USD)

קבל Band תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BAND יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות BAND

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Band % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Band תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Band ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.41747 בשנת 2025. Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Band ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.438343 בשנת 2026. Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BAND הוא $ 0.460260 עם 10.25% שיעור צמיחה. Band (BAND) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BAND הוא $ 0.483273 עם 15.76% שיעור צמיחה. Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BAND הוא $ 0.507437 עם 21.55% שיעור צמיחה. Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BAND הוא $ 0.532809 עם 27.63% שיעור צמיחה. Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Band עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.867890. Band (BAND) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Band עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.4137. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.41747 0.00%

2026 $ 0.438343 5.00%

2027 $ 0.460260 10.25%

2028 $ 0.483273 15.76%

2029 $ 0.507437 21.55%

2030 $ 0.532809 27.63%

2031 $ 0.559449 34.01%

2032 $ 0.587422 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.616793 47.75%

2034 $ 0.647632 55.13%

2035 $ 0.680014 62.89%

2036 $ 0.714015 71.03%

2037 $ 0.749716 79.59%

2038 $ 0.787201 88.56%

2039 $ 0.826562 97.99%

2040 $ 0.867890 107.89% הצג עוד לטווח קצר Band תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.41747 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.417527 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.417870 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.419185 0.41% Band (BAND) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBANDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.41747 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Band (BAND) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBAND , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.417527 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Band (BAND) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBAND , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.417870 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Band (BAND) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBAND הוא $0.419185 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Band מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 69.67M$ 69.67M $ 69.67M אספקת מחזור 166.90M 166.90M 166.90M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר BAND העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, BAND יש כמות במעגל של 166.90M ושווי שוק כולל של $ 69.67M. צפה BAND במחיר חי

Band מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBandדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBand הוא 0.41747USD. היצע במחזור של Band(BAND) הוא 166.90M BAND , מה שמעניק לו שווי שוק של $69,674,243 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.95% $ 0.003926 $ 0.418907 $ 0.394464

7 ימים -12.42% $ -0.051866 $ 0.545518 $ 0.395734

30 ימים -23.47% $ -0.098016 $ 0.545518 $ 0.395734 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Band הראה תנועת מחירים של $0.003926 , המשקפת 0.95% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Band נסחר בשיא של $0.545518 ושפל של $0.395734 . נרשם שינוי במחיר של -12.42% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBAND הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Band חווה -23.47% שינוי, המשקף בערך $-0.098016 לערכו. זה מצביע על כך ש BAND עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Band (BAND) מודול חיזוי מחיר עובד? Band מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BANDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBand לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BAND , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Band. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBAND . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBAND כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Band.

מדוע BAND חיזוי מחירים חשוב?

BAND תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BAND כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BAND ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BAND בחודש הבא? על פי Band (BAND) כלי תחזית המחירים, המחיר BAND הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BAND בשנת 2026? המחיר של 1 Band (BAND) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BAND יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BAND בשנת 2027? Band (BAND) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BAND עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BAND בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Band (BAND) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BAND בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Band (BAND) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BAND בשנת 2030? המחיר של 1 Band (BAND) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BAND יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BAND תחזית המחיר בשנת 2040? Band (BAND) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BAND עד שנת 2040. הירשם עכשיו