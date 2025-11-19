Anoma (XAN) תחזית מחיר (USD)

קבל Anoma תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה XAN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.04432 $0.04432 $0.04432 +0.81% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Anoma תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Anoma ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.04432 בשנת 2025. Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Anoma ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046536 בשנת 2026. Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של XAN הוא $ 0.048862 עם 10.25% שיעור צמיחה. Anoma (XAN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של XAN הוא $ 0.051305 עם 15.76% שיעור צמיחה. Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של XAN הוא $ 0.053871 עם 21.55% שיעור צמיחה. Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של XAN הוא $ 0.056564 עם 27.63% שיעור צמיחה. Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Anoma עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.092138. Anoma (XAN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Anoma עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.150083.

2026 $ 0.046536 5.00%

2027 $ 0.048862 10.25%

2028 $ 0.051305 15.76%

2029 $ 0.053871 21.55%

2030 $ 0.056564 27.63%

2031 $ 0.059393 34.01%

2032 $ 0.062362 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.065480 47.75%

2034 $ 0.068754 55.13%

2035 $ 0.072192 62.89%

2036 $ 0.075802 71.03%

2037 $ 0.079592 79.59%

2038 $ 0.083571 88.56%

2039 $ 0.087750 97.99%

2040 $ 0.092138 107.89% הצג עוד לטווח קצר Anoma תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.04432 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.044326 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.044362 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.044502 0.41% Anoma (XAN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורXANב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.04432 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Anoma (XAN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורXAN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.044326 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Anoma (XAN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורXAN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.044362 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Anoma (XAN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורXAN הוא $0.044502 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Anoma מחיר נוכחי $ 0.04432$ 0.04432 $ 0.04432 שינוי מחיר (24 שעות) +0.81% שווי שוק $ 111.95M$ 111.95M $ 111.95M אספקת מחזור 2.50B 2.50B 2.50B נפח (24 שעות) $ 946.85K$ 946.85K $ 946.85K נפח (24 שעות) -- המחיר XAN העדכני הוא $ 0.04432. יש לו שינוי של +0.81% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 946.85Kב 24 שעות. בנוסף, XAN יש כמות במעגל של 2.50B ושווי שוק כולל של $ 111.95M.

Anoma מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAnomaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAnoma הוא 0.04478USD. היצע במחזור של Anoma(XAN) הוא 0.00 XAN , מה שמעניק לו שווי שוק של $111.95M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.45% $ 0.013869 $ 0.049 $ 0.03043

7 ימים 0.32% $ 0.010799 $ 0.049 $ 0.02473

30 ימים 0.27% $ 0.009459 $ 0.05897 $ 0.02473 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Anoma הראה תנועת מחירים של $0.013869 , המשקפת 0.45% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Anoma נסחר בשיא של $0.049 ושפל של $0.02473 . נרשם שינוי במחיר של 0.32% . מגמה אחרונה זו מציגה אתXAN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Anoma חווה 0.27% שינוי, המשקף בערך $0.009459 לערכו. זה מצביע על כך ש XAN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Anoma המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה XAN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Anoma (XAN) מודול חיזוי מחיר עובד? Anoma מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של XANעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAnoma לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של XAN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Anoma. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלXAN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלXAN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Anoma.

מדוע XAN חיזוי מחירים חשוב?

XAN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

