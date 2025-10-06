Anoma מחיר היום

מחיר Anoma (XAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.03182, עם שינוי של 7.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XAN ל USD הוא $ 0.03182 לכל XAN.

Anoma כרגע מדורג במקום #337 לפי שווי שוק של $ 79.55M, עם היצע במחזור של 2.50B XAN. ב‑24 השעות האחרונות, XAN סחר בין $ 0.02677 (נמוך) ל $ 0.0337 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.2551582195617884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.024812803800432607.

ביצועים לטווח קצר, XAN נע ב -1.92% בשעה האחרונה ו -17.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 447.17K.

Anoma (XAN) מידע שוק

דירוג No.337 שווי שוק $ 79.55M$ 79.55M $ 79.55M נפח (24 שעות) $ 447.17K$ 447.17K $ 447.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 318.20M$ 318.20M $ 318.20M אספקת מחזור 2.50B 2.50B 2.50B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 25.00% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Anoma הוא $ 79.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 447.17K. ההיצע במחזור של XAN הוא 2.50B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.20M.