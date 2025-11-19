WLFI (WLFI) תחזית מחיר (USD)

קבל WLFI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WLFI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של WLFI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1455 $0.1455 $0.1455 +3.78% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה WLFI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, WLFI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1455 בשנת 2025. WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, WLFI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.152775 בשנת 2026. WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WLFI הוא $ 0.160413 עם 10.25% שיעור צמיחה. WLFI (WLFI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WLFI הוא $ 0.168434 עם 15.76% שיעור צמיחה. WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WLFI הוא $ 0.176856 עם 21.55% שיעור צמיחה. WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WLFI הוא $ 0.185698 עם 27.63% שיעור צמיחה. WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של WLFI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.302484. WLFI (WLFI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של WLFI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.492714. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1455 0.00%

2026 $ 0.152775 5.00%

2027 $ 0.160413 10.25%

2028 $ 0.168434 15.76%

2029 $ 0.176856 21.55%

2030 $ 0.185698 27.63%

2031 $ 0.194983 34.01%

2032 $ 0.204733 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.214969 47.75%

2034 $ 0.225718 55.13%

2035 $ 0.237004 62.89%

2036 $ 0.248854 71.03%

2037 $ 0.261297 79.59%

2038 $ 0.274361 88.56%

2039 $ 0.288080 97.99%

2040 $ 0.302484 107.89% הצג עוד לטווח קצר WLFI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1455 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.145519 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.145639 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.146097 0.41% WLFI (WLFI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWLFIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1455 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. WLFI (WLFI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWLFI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.145519 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. WLFI (WLFI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWLFI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.145639 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. WLFI (WLFI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWLFI הוא $0.146097 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית WLFI מחיר נוכחי $ 0.1455$ 0.1455 $ 0.1455 שינוי מחיר (24 שעות) +3.78% שווי שוק $ 3.56B$ 3.56B $ 3.56B אספקת מחזור 24.58B 24.58B 24.58B נפח (24 שעות) $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M נפח (24 שעות) -- המחיר WLFI העדכני הוא $ 0.1455. יש לו שינוי של +3.78% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 7.11Mב 24 שעות. בנוסף, WLFI יש כמות במעגל של 24.58B ושווי שוק כולל של $ 3.56B. צפה WLFI במחיר חי

WLFI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWLFIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWLFI הוא 0.1447USD. היצע במחזור של WLFI(WLFI) הוא 0.00 WLFI , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.56B . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.05% $ 0.007200 $ 0.1457 $ 0.1318

7 ימים -0.05% $ -0.007800 $ 0.1665 $ 0.1318

30 ימים 0.09% $ 0.012399 $ 0.1741 $ 0.1055 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,WLFI הראה תנועת מחירים של $0.007200 , המשקפת 0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,WLFI נסחר בשיא של $0.1665 ושפל של $0.1318 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWLFI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,WLFI חווה 0.09% שינוי, המשקף בערך $0.012399 לערכו. זה מצביע על כך ש WLFI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של WLFI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה WLFI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך WLFI (WLFI) מודול חיזוי מחיר עובד? WLFI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WLFIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWLFI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WLFI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של WLFI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWLFI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWLFI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של WLFI.

מדוע WLFI חיזוי מחירים חשוב?

WLFI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WLFI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WLFI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WLFI בחודש הבא? על פי WLFI (WLFI) כלי תחזית המחירים, המחיר WLFI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WLFI בשנת 2026? המחיר של 1 WLFI (WLFI) היום הוא $0.1455 . על פי מודול התחזית שלעיל, WLFI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WLFI בשנת 2027? WLFI (WLFI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WLFI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WLFI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, WLFI (WLFI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WLFI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, WLFI (WLFI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WLFI בשנת 2030? המחיר של 1 WLFI (WLFI) היום הוא $0.1455 . על פי מודול התחזית שלעיל, WLFI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WLFI תחזית המחיר בשנת 2040? WLFI (WLFI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WLFI עד שנת 2040.