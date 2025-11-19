Nomina (NOM) תחזית מחיר (USD)

קבל Nomina תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NOM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Nomina % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.01213 $0.01213 $0.01213 +1.67% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Nomina תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Nomina ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01213 בשנת 2025. Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Nomina ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012736 בשנת 2026. Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NOM הוא $ 0.013373 עם 10.25% שיעור צמיחה. Nomina (NOM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NOM הוא $ 0.014041 עם 15.76% שיעור צמיחה. Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NOM הוא $ 0.014744 עם 21.55% שיעור צמיחה. Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NOM הוא $ 0.015481 עם 27.63% שיעור צמיחה. Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Nomina עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.025217. Nomina (NOM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Nomina עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.041076. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.01213 0.00%

2026 $ 0.012736 5.00%

2027 $ 0.013373 10.25%

2028 $ 0.014041 15.76%

2029 $ 0.014744 21.55%

2030 $ 0.015481 27.63%

2031 $ 0.016255 34.01%

2032 $ 0.017068 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.017921 47.75%

2034 $ 0.018817 55.13%

2035 $ 0.019758 62.89%

2036 $ 0.020746 71.03%

2037 $ 0.021783 79.59%

2038 $ 0.022872 88.56%

2039 $ 0.024016 97.99%

2040 $ 0.025217 107.89% הצג עוד לטווח קצר Nomina תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01213 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.012131 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.012141 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.012179 0.41% Nomina (NOM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNOMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01213 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Nomina (NOM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNOM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.012131 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Nomina (NOM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNOM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.012141 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Nomina (NOM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNOM הוא $0.012179 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Nomina מחיר נוכחי $ 0.01213$ 0.01213 $ 0.01213 שינוי מחיר (24 שעות) +1.67% שווי שוק $ 35.12M$ 35.12M $ 35.12M אספקת מחזור 2.90B 2.90B 2.90B נפח (24 שעות) $ 153.49K$ 153.49K $ 153.49K נפח (24 שעות) -- המחיר NOM העדכני הוא $ 0.01213. יש לו שינוי של +1.67% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 153.49Kב 24 שעות. בנוסף, NOM יש כמות במעגל של 2.90B ושווי שוק כולל של $ 35.12M. צפה NOM במחיר חי

Nomina מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNominaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNomina הוא 0.01211USD. היצע במחזור של Nomina(NOM) הוא 0.00 NOM , מה שמעניק לו שווי שוק של $35.12M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.000460 $ 0.01259 $ 0.0116

7 ימים -0.16% $ -0.002370 $ 0.01503 $ 0.0116

30 ימים -0.39% $ -0.00791 $ 0.02619 $ 0.0116 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Nomina הראה תנועת מחירים של $-0.000460 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Nomina נסחר בשיא של $0.01503 ושפל של $0.0116 . נרשם שינוי במחיר של -0.16% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNOM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Nomina חווה -0.39% שינוי, המשקף בערך $-0.00791 לערכו. זה מצביע על כך ש NOM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Nomina המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NOM בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Nomina (NOM) מודול חיזוי מחיר עובד? Nomina מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NOMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNomina לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NOM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Nomina. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNOM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNOM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Nomina.

מדוע NOM חיזוי מחירים חשוב?

NOM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

