Nomina מחיר היום

מחיר Nomina (NOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01197, עם שינוי של 3.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOM ל USD הוא $ 0.01197 לכל NOM.

Nomina כרגע מדורג במקום #570 לפי שווי שוק של $ 34.71M, עם היצע במחזור של 2.90B NOM. ב‑24 השעות האחרונות, NOM סחר בין $ 0.01172 (נמוך) ל $ 0.01279 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.061215281682652715, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.006899363039322475.

ביצועים לטווח קצר, NOM נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -18.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 142.35K.

Nomina (NOM) מידע שוק

דירוג No.570 שווי שוק $ 34.71M$ 34.71M $ 34.71M נפח (24 שעות) $ 142.35K$ 142.35K $ 142.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.78M$ 89.78M $ 89.78M אספקת מחזור 2.90B 2.90B 2.90B מקסימום היצע 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 אספקה כוללת 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 שיעור מחזור 38.66% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Nomina הוא $ 34.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 142.35K. ההיצע במחזור של NOM הוא 2.90B, עם היצע כולל של 7500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.78M.