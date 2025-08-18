Trac Network (TNK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4964. Viimeisen 24 tunnin aikana TNK on vaihdellut alimmillaan $ 0.4817 ja korkeimmillaan $ 0.5578 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.911982442698248, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002123294088625495.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TNK on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -1.19% 24 tunnin aikana ja +38.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Trac Network (TNK) -rahakkeen markkinatiedot
No.1106
$ 10.42M
$ 58.13K
$ 10.42M
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%
BRC20
Trac Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.13K. TNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.42M.
Trac Network (TNK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trac Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.005981
-1.19%
30 päivää
$ +0.1293
+35.22%
60 päivää
$ +0.2176
+78.04%
90 päivää
$ +0.0672
+15.65%
Trac Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TNK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005981 (-1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Trac Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1293 (+35.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Trac Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TNK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2176 (+78.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Trac Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0672 (+15.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trac Network (TNK)?
Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.
Trac Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Trac Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TNK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Trac Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Trac Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Trac Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Trac Network (TNK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trac Network (TNK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trac Network-rahakkeelle.
Trac Network (TNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TNK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Trac Network (TNK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Trac Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trac Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.