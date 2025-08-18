Lisätietoja TNK-rahakkeesta

TNK-rahakkeen hintatiedot

TNK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TNK-rahakkeen tokenomiikka

TNK-rahakkeen hintaennuste

TNK-rahakkeen historia

TNK-osto-opas

TNK/fiat-valuuttamuunnin

TNK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Trac Network-logo

Trac Network – hinta (TNK)

1TNK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4966
$0.4966$0.4966
-1.19%1D
USD
Reaaliaikainen Trac Network (TNK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:10:00 (UTC+8)

Trac Network (TNK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4817
$ 0.4817$ 0.4817
24 h:n matalin
$ 0.5578
$ 0.5578$ 0.5578
24 h:n korkein

$ 0.4817
$ 0.4817$ 0.4817

$ 0.5578
$ 0.5578$ 0.5578

$ 7.911982442698248
$ 7.911982442698248$ 7.911982442698248

$ 0.002123294088625495
$ 0.002123294088625495$ 0.002123294088625495

-0.65%

-1.19%

+38.77%

+38.77%

Trac Network (TNK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4964. Viimeisen 24 tunnin aikana TNK on vaihdellut alimmillaan $ 0.4817 ja korkeimmillaan $ 0.5578 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.911982442698248, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002123294088625495.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TNK on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -1.19% 24 tunnin aikana ja +38.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trac Network (TNK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1106

$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M

$ 58.13K
$ 58.13K$ 58.13K

$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

BRC20

Trac Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.13K. TNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.42M.

Trac Network (TNK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trac Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005981-1.19%
30 päivää$ +0.1293+35.22%
60 päivää$ +0.2176+78.04%
90 päivää$ +0.0672+15.65%
Trac Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TNK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005981 (-1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Trac Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1293 (+35.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Trac Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TNK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2176 (+78.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Trac Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0672 (+15.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trac Network (TNK)?

Tarkista Trac Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Trac Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TNK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Trac Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Trac Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Trac Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trac Network (TNK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trac Network (TNK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trac Network-rahakkeelle.

Tarkista Trac Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Trac Network (TNK) -rahakkeen tokenomiikka

Trac Network (TNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TNK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Trac Network (TNK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Trac Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trac Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TNK paikallisiin valuuttoihin

1 Trac Network(TNK) - VND
13,062.766
1 Trac Network(TNK) - AUD
A$0.76942
1 Trac Network(TNK) - GBP
0.367336
1 Trac Network(TNK) - EUR
0.426904
1 Trac Network(TNK) - USD
$0.4964
1 Trac Network(TNK) - MYR
RM2.094808
1 Trac Network(TNK) - TRY
20.317652
1 Trac Network(TNK) - JPY
¥73.4672
1 Trac Network(TNK) - ARS
ARS$652.299384
1 Trac Network(TNK) - RUB
39.999912
1 Trac Network(TNK) - INR
43.345648
1 Trac Network(TNK) - IDR
Rp8,137.703616
1 Trac Network(TNK) - KRW
695.237984
1 Trac Network(TNK) - PHP
28.379188
1 Trac Network(TNK) - EGP
￡E.24.070436
1 Trac Network(TNK) - BRL
R$2.715308
1 Trac Network(TNK) - CAD
C$0.685032
1 Trac Network(TNK) - BDT
60.372168
1 Trac Network(TNK) - NGN
762.515076
1 Trac Network(TNK) - COP
$2,001.6089
1 Trac Network(TNK) - ZAR
R.8.801172
1 Trac Network(TNK) - UAH
20.441752
1 Trac Network(TNK) - VES
Bs68.0068
1 Trac Network(TNK) - CLP
$481.508
1 Trac Network(TNK) - PKR
Rs139.945088
1 Trac Network(TNK) - KZT
266.735576
1 Trac Network(TNK) - THB
฿16.217388
1 Trac Network(TNK) - TWD
NT$15.135236
1 Trac Network(TNK) - AED
د.إ1.821788
1 Trac Network(TNK) - CHF
Fr0.39712
1 Trac Network(TNK) - HKD
HK$3.876884
1 Trac Network(TNK) - AMD
֏189.97228
1 Trac Network(TNK) - MAD
.د.م4.472564
1 Trac Network(TNK) - MXN
$9.3075
1 Trac Network(TNK) - SAR
ريال1.8615
1 Trac Network(TNK) - PLN
1.816824
1 Trac Network(TNK) - RON
лв2.15934
1 Trac Network(TNK) - SEK
kr4.770404
1 Trac Network(TNK) - BGN
лв0.833952
1 Trac Network(TNK) - HUF
Ft169.361752
1 Trac Network(TNK) - CZK
10.49886
1 Trac Network(TNK) - KWD
د.ك0.151402
1 Trac Network(TNK) - ILS
1.692724
1 Trac Network(TNK) - AOA
Kz454.995276
1 Trac Network(TNK) - BHD
.د.ب0.1871428
1 Trac Network(TNK) - BMD
$0.4964
1 Trac Network(TNK) - DKK
kr3.186888
1 Trac Network(TNK) - HNL
L13.050356
1 Trac Network(TNK) - MUR
22.700372
1 Trac Network(TNK) - NAD
$8.771388
1 Trac Network(TNK) - NOK
kr5.053352
1 Trac Network(TNK) - NZD
$0.848844
1 Trac Network(TNK) - PAB
B/.0.4964
1 Trac Network(TNK) - PGK
K2.055096
1 Trac Network(TNK) - QAR
ر.ق1.806896
1 Trac Network(TNK) - RSD
дин.50.071868

Trac Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Trac Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Trac Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trac Network”

Paljonko Trac Network (TNK) on arvoltaan tänään?
TNK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4964 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TNK-USD-parin nykyinen hinta?
TNK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4964. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trac Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TNK markkina-arvo on $ 10.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli TNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TNK saavutti ATH-hinnaksi 7.911982442698248 USD.
Mikä oli TNK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TNK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002123294088625495 USD.
Mikä on TNK-rahakkeen treidausvolyymi?
TNK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.13K USD.
Nouseeko TNK tänä vuonna korkeammalle?
TNK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TNK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:10:00 (UTC+8)

Trac Network (TNK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TNK-USD-laskin

Summa

TNK
TNK
USD
USD

1 TNK = 0.4964 USD

Treidaa TNK-rahaketta

TNKUSDT
$0.4966
$0.4966$0.4966
-1.37%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu