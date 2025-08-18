Lista DAO (LISTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.27472. Viimeisen 24 tunnin aikana LISTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.27418 ja korkeimmillaan $ 0.29 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LISTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8456270288694265, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.11227200049845892.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LISTA on muuttunut -0.80% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -1.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lista DAO (LISTA) -rahakkeen markkinatiedot
No.500
$ 59.55M
$ 610.29K
$ 219.78M
216.75M
800,000,000
795,588,564.255041
27.09%
BSC
Lista DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 610.29K. LISTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 216.75M ja sen kokonaistarjonta on 795588564.255041. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 219.78M.
Lista DAO (LISTA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lista DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0019657
-0.71%
30 päivää
$ +0.0104
+3.93%
60 päivää
$ +0.09172
+50.12%
90 päivää
$ +0.00666
+2.48%
Lista DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LISTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0019657 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Lista DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0104 (+3.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Lista DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LISTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.09172 (+50.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Lista DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00666 (+2.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lista DAO (LISTA)?
Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.
Lista DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista LISTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Lista DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lista DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Lista DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Lista DAO (LISTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lista DAO (LISTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lista DAO-rahakkeelle.
Lista DAO (LISTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LISTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Lista DAO (LISTA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Lista DAO:n ostamiseen?
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.