Lisätietoja AREA-rahakkeesta

AREA-rahakkeen hintatiedot

AREA-rahakkeen valkoinen paperi

AREA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AREA-rahakkeen tokenomiikka

AREA-rahakkeen hintaennuste

AREA-rahakkeen historia

AREA-osto-opas

AREA/fiat-valuuttamuunnin

AREA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Areon Network-logo

Areon Network – hinta (AREA)

1AREA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01523
$0.01523$0.01523
+0.19%1D
USD
Reaaliaikainen Areon Network (AREA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:44 (UTC+8)

Areon Network (AREA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145
24 h:n matalin
$ 0.016
$ 0.016$ 0.016
24 h:n korkein

$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145

$ 0.016
$ 0.016$ 0.016

$ 0.3199181743809326
$ 0.3199181743809326$ 0.3199181743809326

$ 0.003344192063297708
$ 0.003344192063297708$ 0.003344192063297708

0.00%

+0.19%

-5.41%

-5.41%

Areon Network (AREA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01523. Viimeisen 24 tunnin aikana AREA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0145 ja korkeimmillaan $ 0.016 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AREA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3199181743809326, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003344192063297708.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AREA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja -5.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Areon Network (AREA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1887

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

118.16M
118.16M 118.16M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

AREA

Areon Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.95K. AREA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.16M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.81M.

Areon Network (AREA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Areon Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000289+0.19%
30 päivää$ -0.00288-15.91%
60 päivää$ -0.00095-5.88%
90 päivää$ -0.00537-26.07%
Areon Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AREA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000289 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Areon Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00288 (-15.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Areon Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AREA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00095 (-5.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Areon Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00537 (-26.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Areon Network (AREA)?

Tarkista Areon Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Areon Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AREA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Areon Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Areon Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Areon Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Areon Network (AREA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Areon Network (AREA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Areon Network-rahakkeelle.

Tarkista Areon Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka

Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AREA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Areon Network (AREA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Areon Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Areon Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AREA paikallisiin valuuttoihin

1 Areon Network(AREA) - VND
400.77745
1 Areon Network(AREA) - AUD
A$0.0236065
1 Areon Network(AREA) - GBP
0.0112702
1 Areon Network(AREA) - EUR
0.0130978
1 Areon Network(AREA) - USD
$0.01523
1 Areon Network(AREA) - MYR
RM0.0642706
1 Areon Network(AREA) - TRY
0.6233639
1 Areon Network(AREA) - JPY
¥2.25404
1 Areon Network(AREA) - ARS
ARS$20.0131338
1 Areon Network(AREA) - RUB
1.2270811
1 Areon Network(AREA) - INR
1.3292744
1 Areon Network(AREA) - IDR
Rp249.6720912
1 Areon Network(AREA) - KRW
21.3305288
1 Areon Network(AREA) - PHP
0.8706991
1 Areon Network(AREA) - EGP
￡E.0.7383504
1 Areon Network(AREA) - BRL
R$0.0834604
1 Areon Network(AREA) - CAD
C$0.0211697
1 Areon Network(AREA) - BDT
1.8522726
1 Areon Network(AREA) - NGN
23.3946507
1 Areon Network(AREA) - COP
$61.4111675
1 Areon Network(AREA) - ZAR
R.0.2700279
1 Areon Network(AREA) - UAH
0.6271714
1 Areon Network(AREA) - VES
Bs2.08651
1 Areon Network(AREA) - CLP
$14.7731
1 Areon Network(AREA) - PKR
Rs4.2936416
1 Areon Network(AREA) - KZT
8.1836882
1 Areon Network(AREA) - THB
฿0.4974118
1 Areon Network(AREA) - TWD
NT$0.464515
1 Areon Network(AREA) - AED
د.إ0.0558941
1 Areon Network(AREA) - CHF
Fr0.012184
1 Areon Network(AREA) - HKD
HK$0.1189463
1 Areon Network(AREA) - AMD
֏5.828521
1 Areon Network(AREA) - MAD
.د.م0.1372223
1 Areon Network(AREA) - MXN
$0.2857148
1 Areon Network(AREA) - SAR
ريال0.0571125
1 Areon Network(AREA) - PLN
0.0557418
1 Areon Network(AREA) - RON
лв0.0662505
1 Areon Network(AREA) - SEK
kr0.1465126
1 Areon Network(AREA) - BGN
лв0.0255864
1 Areon Network(AREA) - HUF
Ft5.2015019
1 Areon Network(AREA) - CZK
0.3224191
1 Areon Network(AREA) - KWD
د.ك0.00464515
1 Areon Network(AREA) - ILS
0.0519343
1 Areon Network(AREA) - AOA
Kz13.9596657
1 Areon Network(AREA) - BHD
.د.ب0.00574171
1 Areon Network(AREA) - BMD
$0.01523
1 Areon Network(AREA) - DKK
kr0.0979289
1 Areon Network(AREA) - HNL
L0.4003967
1 Areon Network(AREA) - MUR
0.6964679
1 Areon Network(AREA) - NAD
$0.2691141
1 Areon Network(AREA) - NOK
kr0.1550414
1 Areon Network(AREA) - NZD
$0.0260433
1 Areon Network(AREA) - PAB
B/.0.01523
1 Areon Network(AREA) - PGK
K0.0630522
1 Areon Network(AREA) - QAR
ر.ق0.0554372
1 Areon Network(AREA) - RSD
дин.1.5370116

Areon Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Areon Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Areon Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Areon Network”

Paljonko Areon Network (AREA) on arvoltaan tänään?
AREA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01523 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AREA-USD-parin nykyinen hinta?
AREA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01523. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Areon Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AREA markkina-arvo on $ 1.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AREA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AREA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.16M USD.
Mikä oli AREA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AREA saavutti ATH-hinnaksi 0.3199181743809326 USD.
Mikä oli AREA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AREA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003344192063297708 USD.
Mikä on AREA-rahakkeen treidausvolyymi?
AREA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.95K USD.
Nouseeko AREA tänä vuonna korkeammalle?
AREA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AREA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:44 (UTC+8)

Areon Network (AREA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AREA-USD-laskin

Summa

AREA
AREA
USD
USD

1 AREA = 0.01523 USD

Treidaa AREA-rahaketta

AREAUSDT
$0.01523
$0.01523$0.01523
+0.19%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu