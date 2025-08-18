Mikä on Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka

Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AREA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Areon Network (AREA) -ostamisen perusteet

Areon Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Areon Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Areon Network” Paljonko Areon Network (AREA) on arvoltaan tänään? AREA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01523 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on AREA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01523 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo AREA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Areon Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AREA markkina-arvo on $ 1.80M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on AREA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AREA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.16M USD . Mikä oli AREA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AREA saavutti ATH-hinnaksi 0.3199181743809326 USD . Mikä oli AREA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AREA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003344192063297708 USD . Mikä on AREA-rahakkeen treidausvolyymi? AREA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.95K USD . Nouseeko AREA tänä vuonna korkeammalle? AREA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AREA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Areon Network (AREA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

