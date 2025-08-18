Areon Network (AREA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01523. Viimeisen 24 tunnin aikana AREA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0145 ja korkeimmillaan $ 0.016 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AREA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3199181743809326, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003344192063297708.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AREA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja -5.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Areon Network (AREA) -rahakkeen markkinatiedot
$ 1.80M
$ 12.95K
$ 3.81M
118.16M
250,000,000
Areon Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.95K. AREA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.16M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.81M.
Areon Network (AREA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Areon Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000289
+0.19%
30 päivää
$ -0.00288
-15.91%
60 päivää
$ -0.00095
-5.88%
90 päivää
$ -0.00537
-26.07%
Areon Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AREA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000289 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Areon Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00288 (-15.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Areon Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AREA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00095 (-5.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Areon Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00537 (-26.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area.
Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees.
Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA)
AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.
Areon Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Areon Network (AREA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Areon Network (AREA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Areon Network-rahakkeelle.
Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AREA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Areon Network (AREA) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.