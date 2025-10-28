Troll HouseTROLLHOUSE چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Troll House (USD)

ارزش Troll House (TROLLHOUSE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Troll House (TROLLHOUSE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Troll House را بررسی کنید.

TROLLHOUSE به ارزهای محلی

توکنومیکس Troll House (TROLLHOUSE)

درک، توکنومیکس Troll House (TROLLHOUSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TROLLHOUSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Troll House (TROLLHOUSE) امروز Troll House (TROLLHOUSE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TROLLHOUSE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TROLLHOUSE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TROLLHOUSE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Troll House چقدر است؟ ارزش بازار TROLLHOUSE برابر است با $ 43.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TROLLHOUSE چقدر است؟ عرضه در گردش TROLLHOUSE برابر است با 999.31M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TROLLHOUSE چقدر بوده است؟ TROLLHOUSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00104095 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TROLLHOUSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TROLLHOUSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TROLLHOUSE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TROLLHOUSE برابر است با -- USD . آیا TROLLHOUSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TROLLHOUSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TROLLHOUSE مراجعه کنید.

