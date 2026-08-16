قیمت امروز Tole Tole

قیمت لحظه‌ ای Tole Tole (MEIMEI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEIMEI به USD برابر با $ 0 برای هر MEIMEI می‌ باشد.

توکن Tole Tole در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 678,816 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M MEIMEI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEIMEI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00279903 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEIMEI طی یک ساعت گذشته به میزان -2.24% و در هفت روز اخیر به میزان +50.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Tole Tole (MEIMEI)

ارزش بازار $ 678.82K$ 678.82K $ 678.82K حجم (24 ساعته) $ 67.03K$ 67.03K $ 67.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 678.82K$ 678.82K $ 678.82K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,832,929.963829 999,832,929.963829 999,832,929.963829

ارزش بازار فعلی Tole Tole برابر است با $ 678.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.03K. عرضه در گردش MEIMEI برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999832929.963829 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 678.82K است.