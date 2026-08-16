قیمت امروز Perpetual Bitcoin

قیمت لحظه‌ ای Perpetual Bitcoin (PB) در حال حاضر برابر با $ 0.2159 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PB به USD برابر با $ 0.2159 برای هر PB می‌ باشد.

توکن Perpetual Bitcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,533,906 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M PB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PB در بازه‌ ای بین $ 0.210904 (حداقل) و $ 0.219776 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.374757 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.137937 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.11 رسیده است.

اطلاعات بازار Perpetual Bitcoin (PB)

ارزش بازار $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M حجم (24 ساعته) $ 6.11$ 6.11 $ 6.11 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Perpetual Bitcoin برابر است با $ 4.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.11. عرضه در گردش PB برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.53M است.