InfiniFi USDIUSD چیست

منبع InfiniFi USD (IUSD) وایت پیپر (White paper)

پیش‌ بینی قیمت InfiniFi USD (USD)

ارزش InfiniFi USD (IUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از InfiniFi USD (IUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت InfiniFi USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت InfiniFi USD را بررسی کنید!

IUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس InfiniFi USD (IUSD)

درک، توکنومیکس InfiniFi USD (IUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره InfiniFi USD (IUSD) امروز InfiniFi USD (IUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IUSD به واحد USD برابر است با 0.999835 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999835 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار InfiniFi USD چقدر است؟ ارزش بازار IUSD برابر است با $ 165.24M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IUSD چقدر است؟ عرضه در گردش IUSD برابر است با 165.26M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IUSD چقدر بوده است؟ IUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.903172 USD رسید. حجم معاملات IUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IUSD برابر است با -- USD . آیا IUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به InfiniFi USD (IUSD)