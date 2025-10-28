Degen HoursSLEEP چیست

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision. Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Degen Hours (SLEEP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Degen Hours (USD)

ارزش Degen Hours (SLEEP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Degen Hours (SLEEP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Degen Hours را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Degen Hours را بررسی کنید!

SLEEP به ارزهای محلی

توکنومیکس Degen Hours (SLEEP)

درک، توکنومیکس Degen Hours (SLEEP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SLEEP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Degen Hours (SLEEP) امروز Degen Hours (SLEEP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SLEEP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SLEEP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SLEEP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Degen Hours چقدر است؟ ارزش بازار SLEEP برابر است با $ 67.79K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SLEEP چقدر است؟ عرضه در گردش SLEEP برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SLEEP چقدر بوده است؟ SLEEP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SLEEP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SLEEP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SLEEP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SLEEP برابر است با -- USD . آیا SLEEP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SLEEP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SLEEP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Degen Hours (SLEEP)