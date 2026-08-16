قیمت امروز CryingNTheCasino

قیمت لحظه‌ ای CryingNTheCasino (TEARY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TEARY به USD برابر با $ 0 برای هر TEARY می‌ باشد.

توکن CryingNTheCasino در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 89,877 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.67M TEARY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TEARY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TEARY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -5.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CryingNTheCasino (TEARY)

ارزش بازار $ 89.88K$ 89.88K $ 89.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.88K$ 89.88K $ 89.88K سرمایه در گردش 997.67M 997.67M 997.67M عرضه کل 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

ارزش بازار فعلی CryingNTheCasino برابر است با $ 89.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TEARY برابر است با 997.67M، و عرضه کل آن 997669227.8143371 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.88K است.