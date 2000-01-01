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برترین توکن‌ های اپلیکیشن‌های تلگرام بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اپلیکیشن‌های تلگرام را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002037
0.00%
+0.44%
-4.27%
$ 195.53M
$ 3.17B
2
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1934
+0.31%
+1.67%
-7.47%
$ 69.34M
$ 448.82K
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.36077
-1.90%
-43.74%
-90.63%
$ 59.44M
$ 5.92M
4
Propy
Propy
PRO
$ 0.3334
-0.21%
+0.66%
-4.44%
$ 33.37M
$ 170.55K
5
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02129
+0.66%
+6.11%
-2.24%
$ 27.87M
$ 3.07M
6
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06068
-0.15%
+0.86%
+1.03%
$ 27.73M
$ 926.12K
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04802
-0.08%
-0.04%
+3.20%
$ 21.68M
$ 1.48M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020694
-1.19%
+1.07%
-11.36%
$ 19.32M
$ 3.17M
9
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008328
+0.49%
+1.95%
-0.60%
$ 16.80M
$ 12.17M
10
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.911
+0.46%
+3.21%
+5.53%
$ 15.61M
$ 18.44K
11
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.65
0.00%
-0.01%
-2.25%
$ 15.59M
$ 31.81K
12
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01148
-0.43%
-6.42%
-25.45%
$ 13.39M
$ 26.85M
13
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01831
-0.59%
+4.37%
-5.40%
$ 12.34M
$ 3.19M
14
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.000175
+0.06%
-2.28%
-12.51%
$ 11.30M
$ 364.12M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.078594
-0.08%
-0.05%
-13.45%
$ 7.86M
$ 53.60K
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004826
-0.23%
-0.33%
-10.26%
$ 4.82M
$ 11.47M
17
Major
Major
MAJOR
$ 0.04819
+0.06%
+11.82%
+15.93%
$ 4.00M
$ 1.93M
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.304102
+0.01%
+0.02%
-2.37%
$ 3.04M
$ 1.60K
19
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01175032
-0.09%
+0.06%
+14.58%
$ 2.88M
$ 8.02K
20
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
$ 0.0362
0.00%
-1.50%
-7.87%
$ 2.53M
$ 19.97K
21
$ 0.0014196
-0.40%
-1.32%
-0.50%
$ 2.50M
$ 41.41M
22
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11567
-0.02%
-1.21%
+3.65%
$ 2.33M
$ 669.70K
23
PX
PX
PX
$ 0.0119
0.00%
+1.71%
-8.46%
$ 2.33M
$ 679.79K
24
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016743
0.00%
-0.74%
-7.86%
$ 1.91M
$ 15.16M
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001716
+0.12%
+0.53%
-8.82%
$ 1.72M
$ 32.90M
26
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-2.05%
$ 1.53M
$ 243.44
27
Dither
Dither
DITH
$ 0.01432565
-0.22%
+0.17%
+14.27%
$ 1.43M
$ 8.21K
28
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.913E-5
0.00%
+2.00%
-7.78%
$ 1.35M
--
29
Tales X
Tales X
X
$ 0.008165
+0.30%
-19.80%
-46.04%
$ 1.16M
$ 7.84M
30
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
$ 0.11077
-0.01%
-3.33%
-11.84%
$ 1.11M
$ 219.92K
31
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00108616
-0.49%
-0.00%
-6.94%
$ 1.09M
$ 1.31K
32
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011546
+0.01%
+0.97%
-6.04%
$ 1.07M
$ 92.67M
33
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.0024296
-0.06%
--
-0.92%
$ 1.05M
$ 141.70
34
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71.7
0.00%
-0.00%
+0.21%
$ 714.89K
$ 539.61
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.62345
-3.95%
-0.02%
-10.57%
$ 623.45K
$ 186.44
36
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036869
-0.22%
-0.00%
-8.12%
$ 592.90K
$ 29.34K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00207031
-0.02%
+0.05%
-4.28%
$ 491.38K
$ 1.28K
38
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.596E-5
0.00%
-4.20%
-28.18%
$ 459.59K
--
39
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02114
-0.09%
+0.52%
-2.83%
$ 428.19K
$ 3.32M
40
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6.1209E-10
+0.04%
-8.70%
-12.32%
$ 419.16K
--
41
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007157
+0.13%
+0.15%
-2.05%
$ 378.00K
$ 27.23M
42
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00037123
0.00%
--
+0.29%
$ 371.23K
$ 96.79
43
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01505172
-0.24%
+0.03%
-6.57%
$ 365.21K
$ 1.21K
44
PunkCity
PunkCity
PUNK
$ 0.0063865
+0.30%
--
+2.85%
$ 307.34K
$ 1.15
45
AstraDex AI
AstraDex AI
ADEX
$ 0.01099593
0.00%
+0.00%
-2.11%
$ 229.81K
$ 1.35
46
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67
47
LootBot
LootBot
LOOT
$ 0.03730581
0.00%
--
0.00%
$ 213.48K
$ 5.22
48
RIP
RIP
RIP
$ 0.00021027
+2.20%
+0.11%
+159.79%
$ 203.85K
$ 1.50K
49
PIRB
PIRB
PIRB
$ 0.00291845
0.00%
--
0.00%
$ 202.60K
$ 144.09
50
TypeAI
TypeAI
TYPE
$ 0.02011636
0.00%
+0.00%
-22.15%
$ 201.16K
$ 395.51

سوالات متداول

توکن‌ های اپلیکیشن‌های تلگرام چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اپلیکیشن‌های تلگرام به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 97 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $594.10M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اپلیکیشن‌های تلگرام چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اپلیکیشن‌های تلگرام که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOMB با ثبت تغییر قیمتی 18.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اپلیکیشن‌های تلگرام در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 97 توکن از دسته اپلیکیشن‌های تلگرام را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اپلیکیشن‌های تلگرام می‌توان به FLOKI, DATA, BEAT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اپلیکیشن‌های تلگرام چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اپلیکیشن‌های تلگرام در حال حاضر حدود $594.10M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اپلیکیشن‌های تلگرام، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.