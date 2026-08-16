قیمت امروز RIP

قیمت لحظه‌ ای RIP (RIP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIP به USD برابر با $ 0 برای هر RIP می‌ باشد.

توکن RIP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 167,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- RIP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.52% و در هفت روز اخیر به میزان +126.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 835.24 رسیده است.

اطلاعات بازار RIP (RIP)

ارزش بازار $ 167.07K$ 167.07K $ 167.07K حجم (24 ساعته) $ 835.24$ 835.24 $ 835.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 167.07K$ 167.07K $ 167.07K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

ارزش بازار فعلی RIP برابر است با $ 167.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 835.24. عرضه در گردش RIP برابر است با --، و عرضه کل آن 982702072.29 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 167.07K است.