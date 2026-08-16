قیمت امروز GOATS

قیمت لحظه‌ ای GOATS (GOATS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOATS به USD برابر با $ 0 برای هر GOATS می‌ باشد.

توکن GOATS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,346,947 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.87B GOATS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOATS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00246019 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOATS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -10.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GOATS (GOATS)

ارزش بازار $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش 18.87B 18.87B 18.87B عرضه کل 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

ارزش بازار فعلی GOATS برابر است با $ 1.35M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOATS برابر است با 18.87B، و عرضه کل آن 19484573265.21 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.