قیمت امروز Gora

قیمت لحظه‌ ای Gora (GORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GORA به USD برابر با $ 0 برای هر GORA می‌ باشد.

توکن Gora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,930 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.00M GORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GORA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.750305 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GORA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -2.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.43 رسیده است.

اطلاعات بازار Gora (GORA)

ارزش بازار $ 28.93K$ 28.93K $ 28.93K حجم (24 ساعته) $ 0.43$ 0.43 $ 0.43 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 76.13K$ 76.13K $ 76.13K سرمایه در گردش 38.00M 38.00M 38.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gora برابر است با $ 28.93K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.43. عرضه در گردش GORA برابر است با 38.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 76.13K است.