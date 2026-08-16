قیمت امروز Unmarshal

قیمت لحظه‌ ای Unmarshal (MARSH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARSH به USD برابر با $ 0 برای هر MARSH می‌ باشد.

توکن Unmarshal در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,707.74 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 66.84M MARSH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARSH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.89 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARSH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.09 رسیده است.

اطلاعات بازار Unmarshal (MARSH)

ارزش بازار $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K حجم (24 ساعته) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K سرمایه در گردش 66.84M 66.84M 66.84M عرضه کل 99,200,000.0 99,200,000.0 99,200,000.0

ارزش بازار فعلی Unmarshal برابر است با $ 16.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.09. عرضه در گردش MARSH برابر است با 66.84M، و عرضه کل آن 99200000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.00K است.