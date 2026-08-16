قیمت امروز Switchboard

قیمت لحظه‌ ای Switchboard (SWTCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWTCH به USD برابر با $ 0 برای هر SWTCH می‌ باشد.

توکن Switchboard در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 107,750 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 160.00M SWTCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWTCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.203248 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWTCH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +37.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 689.78 رسیده است.

اطلاعات بازار Switchboard (SWTCH)

ارزش بازار $ 107.75K$ 107.75K $ 107.75K حجم (24 ساعته) $ 689.78$ 689.78 $ 689.78 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 673.44K$ 673.44K $ 673.44K سرمایه در گردش 160.00M 160.00M 160.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Switchboard برابر است با $ 107.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 689.78. عرضه در گردش SWTCH برابر است با 160.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 673.44K است.