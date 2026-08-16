قیمت امروز Flux Protocol

قیمت لحظه‌ ای Flux Protocol (FLX) در حال حاضر برابر با $ 0.00322947 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLX به USD برابر با $ 0.00322947 برای هر FLX می‌ باشد.

توکن Flux Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 810,550 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 268.53M FLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLX در بازه‌ ای بین $ 0.00322935 (حداقل) و $ 0.00322964 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.47 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00309991 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.38 رسیده است.

اطلاعات بازار Flux Protocol (FLX)

ارزش بازار $ 810.55K$ 810.55K $ 810.55K حجم (24 ساعته) $ 5.38$ 5.38 $ 5.38 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M سرمایه در گردش 268.53M 268.53M 268.53M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Flux Protocol برابر است با $ 810.55K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.38. عرضه در گردش FLX برابر است با 268.53M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.23M است.