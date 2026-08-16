قیمت امروز Tokamak Network

قیمت لحظه‌ ای Tokamak Network (TON) در حال حاضر برابر با $ 0.26612 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TON به USD برابر با $ 0.26612 برای هر TON می‌ باشد.

توکن Tokamak Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,126,569 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 64.36M TON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TON در بازه‌ ای بین $ 0.258433 (حداقل) و $ 0.274176 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 30.51 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.257438 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -16.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 171.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Tokamak Network (TON)

ارزش بازار $ 17.13M$ 17.13M $ 17.13M حجم (24 ساعته) $ 171.03K$ 171.03K $ 171.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.25M$ 28.25M $ 28.25M سرمایه در گردش 64.36M 64.36M 64.36M عرضه کل 106,157,011.545132 106,157,011.545132 106,157,011.545132

ارزش بازار فعلی Tokamak Network برابر است با $ 17.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 171.03K. عرضه در گردش TON برابر است با 64.36M، و عرضه کل آن 106157011.545132 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.25M است.