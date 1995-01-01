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برترین توکن‌ های اکوسیستم Ink بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Ink را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.565
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999967
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 131.32M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999625
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 34.92M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 62,983
+0.01%
+0.00%
-3.07%
$ 461.40M
$ 204.22K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
11
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.38M
$ 2.14M
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
13
$ 225.36
+0.17%
+0.10%
-0.03%
$ 147.52M
$ 290.57
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.78
+0.07%
0.00%
+0.82%
$ 118.64M
$ 8.93M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.83
0.00%
0.00%
+0.37%
$ 95.33M
--
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
22
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,655.19
0.00%
+0.01%
+36.48%
$ 13.28M
$ 975.20K
23
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000167
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.008521
+0.23%
-3.12%
-7.42%
$ 8.29M
$ 6.21M
25
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00090615
0.00%
+0.29%
+35.22%
$ 906.07K
$ 318.46
26
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.943E-5
-0.06%
+1.00%
-0.25%
$ 894.28K
--
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998486
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 809.46K
$ 120.95K
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 60.75
0.00%
--
+4.78%
$ 476.84K
$ 202.22
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 461.16
0.00%
--
+17.52%
$ 166.21K
$ 2.40K
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.38E-5
0.00%
+0.60%
-0.91%
$ 93.77K
--
31
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00554549
0.00%
--
-9.79%
$ 55.45K
$ 893.82
32
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.33573E-7
0.00%
+0.10%
-0.21%
$ 53.36K
--
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.243
0.00%
+0.23%
-1.32%
--
$ 1.15

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Ink چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Ink به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 35 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $98.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Ink چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Ink که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Ink در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 35 توکن از دسته اکوسیستم Ink را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Ink می‌توان به USDC, LINK, USDT0 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Ink چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Ink در حال حاضر حدود $98.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Ink، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.