WATCHDOGSWATCH چیست

WatchDogs is the first NFT marketplace built natively on the INK blockchain. From the early days of the network, we’ve been empowering creators and collectors through NFT trading, staking, stats, and AI tools. Focused on innovation and community, WatchDogs brings utility, culture, and discovery together — making INK the home of next-gen NFTs. With our AI agents, staking rewards, and deep integration into the INK ecosystem, we’re here for the long game. WatchDogs is the first NFT marketplace built natively on the INK blockchain. From the early days of the network, we’ve been empowering creators and collectors through NFT trading, staking, stats, and AI tools. Focused on innovation and community, WatchDogs brings utility, culture, and discovery together — making INK the home of next-gen NFTs. With our AI agents, staking rewards, and deep integration into the INK ecosystem, we’re here for the long game.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع WATCHDOGS (WATCH) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WATCHDOGS (USD)

ارزش WATCHDOGS (WATCH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WATCHDOGS (WATCH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WATCHDOGS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WATCHDOGS را بررسی کنید!

WATCH به ارزهای محلی

توکنومیکس WATCHDOGS (WATCH)

درک، توکنومیکس WATCHDOGS (WATCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WATCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WATCHDOGS (WATCH) امروز WATCHDOGS (WATCH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WATCH به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WATCH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WATCH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WATCHDOGS چقدر است؟ ارزش بازار WATCH برابر است با $ 34.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WATCH چقدر است؟ عرضه در گردش WATCH برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WATCH چقدر بوده است؟ WATCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WATCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WATCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WATCH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WATCH برابر است با -- USD . آیا WATCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WATCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WATCH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WATCHDOGS (WATCH)