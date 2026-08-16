قیمت امروز Eaton Corporation plc xStock

قیمت لحظه‌ ای Eaton Corporation plc xStock (ETNX) در حال حاضر برابر با $ 461.16 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETNX به USD برابر با $ 461.16 برای هر ETNX می‌ باشد.

توکن Eaton Corporation plc xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 166,215 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 360.43 ETNX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETNX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 461.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 361.78 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETNX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +17.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

ارزش بازار $ 166.22K$ 166.22K $ 166.22K حجم (24 ساعته) $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M سرمایه در گردش 360.43 360.43 360.43 عرضه کل 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

ارزش بازار فعلی Eaton Corporation plc xStock برابر است با $ 166.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.40K. عرضه در گردش ETNX برابر است با 360.43، و عرضه کل آن 134214.1615361297 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 61.89M است.