قیمت امروز Bobina

قیمت لحظه‌ ای Bobina (BOBINA) در حال حاضر برابر با $ 0.00554549 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOBINA به USD برابر با $ 0.00554549 برای هر BOBINA می‌ باشد.

توکن Bobina در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,455 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M BOBINA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOBINA در بازه‌ ای بین $ 0.00552381 (حداقل) و $ 0.00635823 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01022839 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00454648 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOBINA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -8.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 893.82 رسیده است.

اطلاعات بازار Bobina (BOBINA)

ارزش بازار $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K حجم (24 ساعته) $ 893.82$ 893.82 $ 893.82 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bobina برابر است با $ 55.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 893.82. عرضه در گردش BOBINA برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.46K است.