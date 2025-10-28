SuperseedSUPR چیست

Superseed is a network that transforms Ethereum scaling into self-repaying loans. We believe in Ethereum's ability to enable financial freedom. Superseed extends this by maximizing capital efficiency, returning 100% of protocol revenue to our users. With Superseed, you access yield at zero percent interest, with loans repaid effortlessly through protocol-generated fees, including sequencer profits, CDP interest, and inflationary rewards. Superseed is an optimistic rollup, featuring a collection of components designed to enhance the onchain experience by automatically repaying loans.

پیش‌ بینی قیمت Superseed (USD)

ارزش Superseed (SUPR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Superseed (SUPR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Superseed را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Superseed را بررسی کنید!

SUPR به ارزهای محلی

توکنومیکس Superseed (SUPR)

درک، توکنومیکس Superseed (SUPR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUPR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Superseed (SUPR) امروز Superseed (SUPR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUPR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUPR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUPR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Superseed چقدر است؟ ارزش بازار SUPR برابر است با $ 524.09K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUPR چقدر است؟ عرضه در گردش SUPR برابر است با 704.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUPR چقدر بوده است؟ SUPR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00355003 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUPR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUPR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SUPR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUPR برابر است با -- USD . آیا SUPR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUPR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUPR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Superseed (SUPR)