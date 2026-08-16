قیمت امروز Energy Select Sector SPDR Fund xStock

قیمت لحظه‌ ای Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) در حال حاضر برابر با $ 60.75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XLEX به USD برابر با $ 60.75 برای هر XLEX می‌ باشد.

توکن Energy Select Sector SPDR Fund xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 476,843 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.85K XLEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XLEX در بازه‌ ای بین $ 60.75 (حداقل) و $ 60.75 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 156.96 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 53.04 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XLEX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

ارزش بازار $ 476.84K$ 476.84K $ 476.84K حجم (24 ساعته) $ 202.22$ 202.22 $ 202.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.68M$ 69.68M $ 69.68M سرمایه در گردش 7.85K 7.85K 7.85K عرضه کل 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306

ارزش بازار فعلی Energy Select Sector SPDR Fund xStock برابر است با $ 476.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.22. عرضه در گردش XLEX برابر است با 7.85K، و عرضه کل آن 1147030.326617306 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.68M است.