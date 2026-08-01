قیمت امروز ANITA

قیمت لحظه‌ ای ANITA (ANITA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 31.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANITA به USD برابر با $ 0 برای هر ANITA می‌ باشد.

توکن ANITA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 904,227 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M ANITA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANITA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00881417 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANITA طی یک ساعت گذشته به میزان +5.70% و در هفت روز اخیر به میزان +33.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 343.35 رسیده است.

اطلاعات بازار ANITA (ANITA)

ارزش بازار $ 904.23K$ 904.23K $ 904.23K حجم (24 ساعته) $ 343.35$ 343.35 $ 343.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 904.23K$ 904.23K $ 904.23K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,922,709.741 999,922,709.741 999,922,709.741

ارزش بازار فعلی ANITA برابر است با $ 904.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 343.35. عرضه در گردش ANITA برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999922709.741 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 904.23K است.