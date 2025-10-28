CF Large Cap IndexLCAP چیست

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe. LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

توکنومیکس CF Large Cap Index (LCAP)

درک، توکنومیکس CF Large Cap Index (LCAP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LCAP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CF Large Cap Index (LCAP) امروز CF Large Cap Index (LCAP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LCAP به واحد USD برابر است با 11.48 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LCAP نسبت به USD چقدر است؟ $ 11.48 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LCAP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CF Large Cap Index چقدر است؟ ارزش بازار LCAP برابر است با $ 5.60M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LCAP چقدر است؟ عرضه در گردش LCAP برابر است با 487.97K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LCAP چقدر بوده است؟ LCAP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 13.34 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LCAP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LCAP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 10.29 USD رسید. حجم معاملات LCAP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LCAP برابر است با -- USD . آیا LCAP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LCAP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LCAP مراجعه کنید.

