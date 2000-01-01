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برترین توکن‌ های بازی‌های آرکید بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های آرکید را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37752
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001756
-0.06%
-2.77%
-12.51%
$ 11.30M
$ 362.14M
3
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.1
-2.65%
-0.10%
+66.81%
$ 7.93M
$ 15.81K
4
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07046
+0.14%
+0.92%
-11.33%
$ 7.53M
$ 795.34K
5
$ 0.0014198
+0.35%
-0.28%
-0.99%
$ 2.50M
$ 41.46M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012587
-0.07%
-2.55%
-5.31%
$ 919.74K
$ 79.99M
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.767E-5
0.00%
+1.80%
-2.84%
$ 561.08K
--
9
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.00487072
0.00%
-0.00%
+1.30%
$ 487.07K
$ 46.26K
10
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00037123
0.00%
-0.00%
-0.63%
$ 371.23K
$ 96.79
11
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00106745
-2.68%
+0.05%
+31.81%
$ 335.99K
$ 611.11
12
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01102228
-0.04%
+0.00%
+1.58%
$ 323.84K
$ 14.20
13
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.575E-5
-0.20%
-1.10%
-7.77%
$ 307.60K
--
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013532
+0.13%
-0.00%
-6.90%
$ 221.59K
$ 225.73
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001209
+0.17%
+1.17%
+9.34%
$ 134.18K
$ 24.88M
17
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002103
0.00%
-1.36%
+1.89%
$ 102.95K
$ 27.98M
18
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 8.29E-6
0.00%
-3.80%
-29.51%
$ 82.93K
--
19
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
0.00%
$ 76.69K
$ 1.48
20
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 5.04E-5
-0.02%
+0.80%
-2.02%
$ 50.37K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010353
0.00%
-0.00%
+0.06%
$ 42.97K
$ 47.24
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.592E-5
-0.54%
-0.20%
-14.48%
$ 25.67K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042285
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 25.37K
$ 1.23
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
0.00%
$ 23.35K
--
26
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00047234
+0.08%
--
-5.41%
$ 17.06K
$ 41.95
27
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013246
0.00%
-0.03%
-12.54%
$ 16.00K
$ 35.58
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21652E-7
0.00%
+3.10%
0.00%
$ 11.81K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.0001386
+0.36%
+0.44%
+0.88%
--
$ 77.28M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.005428
+1.30%
+16.87%
-1.40%
--
$ 11.73M

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های آرکید چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های آرکید به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 30 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $97.02M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های آرکید چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های آرکید که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EPIK با ثبت تغییر قیمتی 16.87% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های آرکید در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 30 توکن از دسته بازی‌های آرکید را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های آرکید می‌توان به BEAT, HMSTR, FP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های آرکید چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های آرکید در حال حاضر حدود $97.02M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های آرکید، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.