قیمت امروز NFT Worlds

قیمت لحظه‌ ای NFT Worlds (WRLD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WRLD به USD برابر با $ 0 برای هر WRLD می‌ باشد.

توکن NFT Worlds در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 76,688 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 548.93M WRLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WRLD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.623493 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WRLD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.48 رسیده است.

اطلاعات بازار NFT Worlds (WRLD)

ارزش بازار $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K حجم (24 ساعته) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K سرمایه در گردش 548.93M 548.93M 548.93M عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NFT Worlds برابر است با $ 76.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.48. عرضه در گردش WRLD برابر است با 548.93M، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 698.52K است.