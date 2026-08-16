قیمت امروز XGame

قیمت لحظه‌ ای XGame (XGAME) در حال حاضر برابر با $ 0.00100118 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XGAME به USD برابر با $ 0.00100118 برای هر XGAME می‌ باشد.

توکن XGame در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 315,123 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 314.75M XGAME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XGAME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00110404 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.053131 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XGAME طی یک ساعت گذشته به میزان -3.45% و در هفت روز اخیر به میزان +33.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 855.98 رسیده است.

اطلاعات بازار XGame (XGAME)

ارزش بازار $ 315.12K$ 315.12K $ 315.12K حجم (24 ساعته) $ 855.98$ 855.98 $ 855.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M سرمایه در گردش 314.75M 314.75M 314.75M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی XGame برابر است با $ 315.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 855.98. عرضه در گردش XGAME برابر است با 314.75M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.