قیمت امروز Emperor

قیمت لحظه‌ ای Emperor (EMPI) در حال حاضر برابر با $ 0.01098067 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMPI به USD برابر با $ 0.01098067 برای هر EMPI می‌ باشد.

توکن Emperor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 322,650 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 29.38M EMPI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMPI در بازه‌ ای بین $ 0.01099349 (حداقل) و $ 0.01109377 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03145494 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMPI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان +1.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Emperor (EMPI)

ارزش بازار $ 322.65K$ 322.65K $ 322.65K حجم (24 ساعته) $ 14.15$ 14.15 $ 14.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M سرمایه در گردش 29.38M 29.38M 29.38M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Emperor برابر است با $ 322.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.15. عرضه در گردش EMPI برابر است با 29.38M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.10M است.