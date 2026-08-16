قیمت امروز Meteor Coin

قیمت لحظه‌ ای Meteor Coin (MTO) در حال حاضر برابر با $ 0.00487203 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MTO به USD برابر با $ 0.00487203 برای هر MTO می‌ باشد.

توکن Meteor Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 487,102 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M MTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MTO در بازه‌ ای بین $ 0.00485961 (حداقل) و $ 0.00488302 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01777601 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MTO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +2.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Meteor Coin (MTO)

ارزش بازار $ 487.10K$ 487.10K $ 487.10K حجم (24 ساعته) $ 47.56K$ 47.56K $ 47.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 487.10K$ 487.10K $ 487.10K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Meteor Coin برابر است با $ 487.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.56K. عرضه در گردش MTO برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 487.10K است.